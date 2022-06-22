"Уралсиб" больше не может проводить платежи российских банков-партнеров в долларах и евро

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Банк "Уралсиб" из-за политики иностранных кредитных организаций больше не может проводить платежи российских банков-партнеров в долларах и евро, собственные платежи "Уралсиба" и его клиентов в этих валютах осуществляются в обычном режиме.

"К сожалению, в связи с политикой иностранных банков-корреспондентов банк больше не имеет возможности проводить платежи своих локальных банков-партнеров в долларах и евро, о чем банк "Уралсиб" уведомил их в своем письме. Иностранные банки последовательно отказываются принимать платежи лоро-респондентов и стараются проводить платежи только своих прямых партнеров, прошедших комплаенс-процедуры", - сообщили "Интерфаксу" в "Уралсибе".

"Операции по проведению собственных платежей и платежей клиентов банка "Уралсиб" (физических и юридических лиц) в долларах и евро осуществляются в обычном режиме", - заявил представитель кредитной организации.