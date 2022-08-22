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"Газпром нефть" в суде добилась перевода СП с Shell в российскую юрисдикцию

"Газпром нефть" в суде добилась перевода СП с Shell в российскую юрисдикцию
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление дочернего предприятия "Газпром нефти" - "ГПН - Салымские проекты" - о переводе в российскую юрисдикцию совместного предприятия с Shell - Salym Petroleum Development N.V. (SPD, ПАО "Салым Петролеум Девелопмент НВ.", зарегистрировано в Нидерландах), передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд постановил для продолжения деятельности компании преобразовать ее в ООО "Салым Девелопмент", совладельцами которого в равных долях станут действующие акционеры SPD - ООО "ГПН - Салымские проекты" и Shell Salym Development B.V. Новая компания с уставным капиталом 8,565 млн руб. будет зарегистрирована в поселке Салым, ХМАО. Единоличным исполнительным органом утвержден действующий гендиректор SPD Денис Парамошин.

Кроме того, суд до 31 декабря 2023 года приостановил ряд прав Shell Salym Development B.V. в новом ООО, в частности: право голоса на собрании участников общества, право требования выкупа доли в ООО "Салым Девелопмент", права распоряжения в уставном капитале ООО.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Как сообщалось, ранее суд частично удовлетворил просьбу истца о принятии обеспечительных мер по заявлению. В частности, он запретил Shell Salym проводить операции с акциями SPD и выходить из состава акционеров SPD, расторгать договоры SPD, совершать сделки по имуществу без согласия "ГПН - Салымские проекты", а также запретил иные действия, направленные на прекращение деятельности SPD.

Shell ранее в своем отчете сообщила, что отстранилась от управления СП с "Газпром нефтью", вывела своих сотрудников из совета директоров, обнулила стоимость этого актива и допускает потерю его лицензий. Все представители компании отозваны с работы на "Салыме". При этом Shell ведет работу над соглашением, которое бы позволило выйти из СП в соответствии с правовыми основами, говорилось в отчете.

"Салым Петролеум Девелопмент" - крупный добычной и геологоразведочный проект в ХМАО, на паритетных началах принадлежащий "Газпром нефти" и Shell. СП занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2). Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской группе месторождений, утвержденные Государственной комиссией по запасам РФ, составляют 140 млн тонн.

Shell Газпром нефть
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