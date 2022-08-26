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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

ТМК в I полугодии увеличила EBITDA в 2,3 раза, до 52,6 млрд рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Скорректированный показатель EBITDA "Трубной металлургической компании" (ТМК) в I полугодии 2022 года составил 52,6 млрд рублей, это в 2,3 раза больше результата соответствующего периода прошлого года, сообщила компания.

Рентабельность по скорректированной EBITDA повысилась с 13% до 17,5%.

Выручка по итогам полугодия достигла 300,8 млрд рублей, она выросла в 1,7 раза. Объем реализации трубной продукции составил 2,398 млн тонн, из которых бесшовных труб - 1,816 млн тонн, сварных - 582 тыс. тонн, сообщила ТМК.

Общий долг компании на конец июня составил 289,8 млрд рублей. Средневзвешенная номинальная процентная ставка по заемным средствам была на уровне 9,27%. Чистый долг составил 239,4 млрд рублей, его отношение к скорректированному показателю EBITDA - 2,6х.

ТМК
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