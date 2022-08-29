Москва приобрела предприятие по производству смесей для дорожного строительства

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы приобрели 100% в компании "Биотум" для оптимизации производства асфальтобетонных смесей для дорог, сообщила пресс-служба Департамента городского имущества.

"Новый актив позволит оптимизировать изготовление и поставку асфальтобетонных смесей, необходимых для содержания столичных магистралей и дворовых территорий, а также даст возможность получать необходимую для города продукцию от собственного производителя по низким ценам, что позитивно скажется на качестве обслуживания московских дорог", - рассказал руководитель ведомства Максим Гаман.

Предприятие во Владимирской области с 1996 года выпускает полимерно-битумные вяжущие для дорожного строительства, мастику и тому подобное.

100% доли ООО "НПП "Биотум" будут переданы в оперативное управление ГБУ "Автомобильные дороги".