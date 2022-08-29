Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 28 августа

Москва приобрела предприятие по производству смесей для дорожного строительства

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы приобрели 100% в компании "Биотум" для оптимизации производства асфальтобетонных смесей для дорог, сообщила пресс-служба Департамента городского имущества.

"Новый актив позволит оптимизировать изготовление и поставку асфальтобетонных смесей, необходимых для содержания столичных магистралей и дворовых территорий, а также даст возможность получать необходимую для города продукцию от собственного производителя по низким ценам, что позитивно скажется на качестве обслуживания московских дорог", - рассказал руководитель ведомства Максим Гаман.

Предприятие во Владимирской области с 1996 года выпускает полимерно-битумные вяжущие для дорожного строительства, мастику и тому подобное.

100% доли ООО "НПП "Биотум" будут переданы в оперативное управление ГБУ "Автомобильные дороги".

Москва Биотум Владимирская область Максим Гаман
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль дешевеет к доллару и растет к евро на старте торгов

"КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие

"КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие

"Победа" должна "Внуково" 2 млрд рублей из-за перевода рейсов в "Шереметьево"

"Победа" должна "Внуково" 2 млрд рублей из-за перевода рейсов в "Шереметьево"

Brent подорожала до $101,9 за баррель

Brent подорожала до $101,9 за баррель

Франция обсудит с Алжиром возможное увеличение закупки газа на 50%

Франция обсудит с Алжиром возможное увеличение закупки газа на 50%

ЦБ РФ расширил возможности банков по продаже населению наличных долларов и евро

ЦБ РФ расширил возможности банков по продаже населению наличных долларов и евро

В ЕК задержку платежей за транзит нефти через Украину связали с комплаенсом

В ЕК задержку платежей за транзит нефти через Украину связали с комплаенсом

"Мосбиржа" возобновит утренние торги на валютном и срочном рынке в сентябре

Цена газа в Европе превысила психологический барьер в $3500 за тысячу кубов

Coca-Cola будет продавать в РФ напиток под брендом "Добрый кола"

Coca-Cola будет продавать в РФ напиток под брендом "Добрый кола"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });