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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

"АвтоВАЗ" сохранил 6-дневный график для автосборочного комплекса до конца февраля

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" продлил шестидневный режим работы для подразделений автосборочного комплекса до 25 декабря 2022 года, и с 9 января по 26 февраля 2023 года, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев.

"Согласно производственным планам компании, подписаны приказы "О работе с 28 ноября 2022 года" и "О работе с 9 января 2023 года". Так, с 28 ноября по 25 декабря 2022 года и с 9 января по 26 февраля 2023 года подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей семейства Granta и на платформе В0 будут работать с понедельника по субботу в две смены, Niva - с понедельника по субботу в одну смену", - сказал Зайцев.

Вместе с тем, по словам председателя профсоюза, компания установила сроки единого корпоративного отпуска на 2023 год: со 2 по 5 мая, с 24 июля по 13 августа, с 27 по 29 декабря.

С 6 июня на "АвтоВАЗе" действовал сокращенный, четырехдневный режим работы. Он вводился как для автосборочных производств, так и для других подразделений. Планировалось, что он продлится до 4 сентября. Однако с 15 августа "АвтоВАЗу" удалось вернуть сотрудникам тольяттинского автосборочного комплекса пятидневный режим работы, с 29 августа по 27 ноября для автосборочного комплекса предусмотрен шестидневный режим работы со скользящим выходным.

В настоящее время тольяттинский автозавод выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне), Lada Niva Legend (бывшая 4х4, с середины июля) и Lada Niva Travel (с середины августа).

В конце августа "АвтоВАЗ" объявил о наборе на постоянную работу сотрудников. Всего завод рассчитывал трудоустроить 4 тыс. человек. Расширение штата, по словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, было вызвано планами наращивания производства на следующий год до 500 тыс. автомобилей.

Как сообщалось, за 10 месяцев 2022 года продажи легковых автомобилей и LCV в РФ снизились на 60,8% (почти в 2,6 раза), до 502,474 тыс. штук. "АвтоВАЗ" за тот же период реализовал 142,91 тыс. Lada (-51,5%), увеличив долю на фоне ухода иностранных брендов до 28,4% (+5,4 п.п.)

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг". В конце октября стало известно о возможной консолидации "АвтоВАЗа" институтом НАМИ.

АвтоВАЗ
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