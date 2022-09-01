МосБиржа 12 сентября возобновит утренние торги на срочном и валютных рынках

Также биржа намерена возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа планирует 12 сентября возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках, сообщается в пресс-релизе биржи.

Таким образом, на валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов, на рынках акций и облигаций - 14 часов, на срочном рынке - 15 часов.

На фондовом рынке с 12 сентября торги будут проводиться с 9:50 до 23:50 по московскому времени:

9:50-18:50 - основная торговая сессия

9:50-10:00 - аукцион открытия

10:00-18:40 - торговый период

18:40-18:50 - аукцион закрытия

19:00-23:50 - вечерняя торговая сессия

19:00-19:05 - аукцион открытия

19:05-23:50 - торговый период

На рынке акций на вечерней сессии станут доступны 46 акций, в том числе акции из индекса МосБиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК. Позднее планируется возобновление торгов паями биржевых фондов.

На долговом рынке в вечерние часы на основной сессии будут доступны ОФЗ и суверенные еврооблигации РФ, а также сделки РПС и РПС с ЦК и сбор заявок на размещение облигаций.

На срочном рынке с 12 сентября торги будут проводиться всеми инструментами с 9:00 до 23:50 по Москве:

9:00-10:00 - утренняя торговая сессия

10:00-19:00 - основная торговая сессия

19:05-23:50 - вечерняя торговая сессия

На валютном рынке с 12 сентября торги будут проводиться всеми инструментами с 6:50 до 19:00:

6:50-7:00 - аукцион открытия

7:00-19:00 - торговый период

Сервис онлайн-регистрации новых клиентов доступен на рынках Московской биржи с 1:30 до 23:30.

Московская биржа - крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.