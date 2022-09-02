Оборот торгов иностранными ценными бумагами на СПБ бирже в августе вырос на 27% м/м

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" на "СПБ бирже" по итогам августа 2022 года составил $9,16 млрд. Это на 27,22% больше, чем в июле 2022 года ($7,20 млрд), и на 68,08% меньше, чем в августе 2021 года ($28,69 млрд), говорится в сообщении биржи.

Среднедневной объем торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" в августе увеличился на 10,65% по сравнению с июлем и составил $0,40 млрд.

Участниками торгов в режиме основных торгов в августе было заключено 12,46 млн сделок против 7,49 млн сделок в июле (рост на 66,4%).

Количество активных счетов инвесторов в августе возросло на 20,4% и составило 365,40 тыс. (303,41 тыс. в июле). Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,75 млн.

Сделки в августе заключались с 1730 наименованиями акций и депозитарных расписок международных компаний.