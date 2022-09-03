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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Баку поддержит строительство Транскаспийского газопровода, но не будет инициатором

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан поддержит реализацию Транскаспийского газопровода, если власти Туркменистана примут решение о его строительстве, но Баку не будет инициатором проекта, заявил президент Ильхам Алиев.

"Что касается проекта строительства Транскаспийского газопровода, то он обсуждается долгие годы. Он обсуждается 15 лет, но с практической стороны для его реализации не предпринято никаких шагов", - сказал он в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

По его словам, Транскаспийский газопровод не является проектом Азербайджана. "Этот проект основывается на ресурсах Туркменистана. Поэтому, если правительство Туркменистана примет решение о строительстве этого газопровода, это будет их решение. Если они примут такое решение, то, безусловно, мы их поддержим. Но мы не будем тут инициаторами", - заявил Алиев.

Он добавил, что Азербайджан в свое время являлся инициатором реализации крупных региональных нефтегазовых проектов: строительства Южного газового коридора, нефтепровода Баку-Джейхан. По его словам, для реализации этих проектов Азербайджан создал команду, провел переговоры с иностранными государствами, потребителями, компаниями. "Азербайджан также выступал в качестве основного инвестора", - сообщил президент.

"Я хочу сказать, инициаторами таких проектов являются не страны-транзитеры, а владельцы ресурсов, - отметил Алиев. - Транзитные страны могут лишь оказать поддержку, обеспечить территорией, принимать решение о транзитных тарифах".

Он также сообщил, что Азербайджан и Туркменистан в настоящее время обсуждают совместную разработку месторождения "Достлуг" на Каспии. Как объяснил президент Азербайджана, "это не газовое, это в основном нефтяное месторождение".

Азербайджан Ильхам Алиев Транскаспийский газопровод Каспий Туркменистан
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