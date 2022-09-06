Объем программы гражданского судостроения до 2030 г. оценили в 477 млрд рублей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Объем программы гражданского судостроения до 2030 года оценивается в 477 млрд рублей. Из них порядка 285 млрд рублей могут быть профинансированы из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках льготного лизинга гражданских судов. Соответствующую заявку ГТЛК подготовит к 15 сентября.

"Общий объем средств, который необходим для реализации этой программы, составляет уже 477 млрд рублей, из которых предполагается, что порядка 285 млрд рублей – может быть чуть больше, чуть меньше – это средства ФНБ, на которые мы будем заявляться вместе с Государственной транспортной лизинговой компанией", - сообщил журналистам на полях ВЭФ-2022 замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Точная сумма заявки на средства ФНБ должна составить 286,47 млрд рублей, уточнили в Минпромторге.

Он напомнил, что изначально из средств ФНБ на льготный лизинг судов по программе ГТЛК предполагалось выделить 108 млрд рублей. Остальные средства должны были привлекаться компаниями самостоятельно.

"Но так как совместно с ГТЛК и "Объединенной судостроительной корпорацией" мы пересмотрели в принципе портфель заказов по судам, и появилось достаточно много средне- и крупнотоннажных судов в соответствии с заявками, которые пришли от министерств, которые курируют те или иные направления, индустрии – для зерна, для перевозки энергетических грузов и так далее. Эти суда, конечно, значительно дороже, поэтому сама программа, капитализация самой программы стала намного выше", - пояснил Евтухов.

Перед подачей заявки на средства ФНБ ГТДК необходимо просчитать заявки со стороны заказчиков и возможности верфей, отметил он.

"Необходимо, с одной стороны, прописать все верфи, которые готовы у себя разместить заказ до 2030 года (сама программа, возврат средств по ней уходит за 2050 год), с другой стороны – должны быть четко подтверждены намерения заказчиков эти суда приобрести", - сказал замминистра.

"Я думаю, и то, и другое будет до 15 сентября: ГТЛК взяла срок до 15 сентября, чтобы подтвердить и верифицировать эти данные", - сообщил Евтухов.