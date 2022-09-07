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Сбербанк предложил создать на Дальнем Востоке торговую биржу

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк предлагает создать торговую биржу на Дальнем Востоке.

"Мы экспортируем товары, но, когда мы это делаем, мы должны понимать, что есть разные рынки. Не только в географическом плане, но и во временном. Мы хотим не только на споте продавать. У нас есть, условно говоря, 100 тысяч тонн нефти, мы хотим их продать сейчас: мы хотим, чтобы рынок был длинным. Чтобы можно было продавать фьючерсы, продавать производные инструменты, это то, к чему привыкли мы и наши партнеры. Но в той жизни все эти финансовые инструменты были завязаны на международные площадки. Сейчас доступ к ним существенным образом ограничен, а расчеты происходят в валюте недружественных стран. Из этого вывод простой – нам надо создавать свой биржевой рынок", - сказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022) в среду.

Он отметил, что биржевая торговля товарами куда более выгодна и интересна, чем прямые двусторонние контракты.

"Мы не должны зависеть от одного покупателя, для этого есть биржа. На этой бирже должны быть фьючерсы, форварды и производные инструменты. Такой биржи сейчас нет, так давайте ее создадим. Создадим на Дальнем Востоке товарную биржу, чтобы работать со странами АТР, всеми странами, которые находятся на периметре. У нас есть очень хороший опыт Санкт-Петербургской товарной биржи (СПбМТСБ - ИФ), которая занимается как раз товарами. Мы с ними кстати проговаривали такую идею. Давайте здесь, на Дальнем Востоке сделаем такую биржу, площадку, где можно будет торговать, будут все соответствующие инструменты, совершенно на другой уровень выйдет торговля", - предложил Ведяхин.

СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей России, организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. Биржа создана в мае 2008 года.

Сбербанк
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