Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Эксперты Bloomberg оценили в 80% шансы рецессии в еврозоне в следующие 12 месяцев

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты видят 80-процентную вероятность рецессии в экономике еврозоны в следующие 12 месяцев, ожидая снижения экономической активности в регионе из-за энергетического кризиса предстоящей зимой, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg.

Таким образом, рынок считает шансы рецессии максимальными с июля 2020 года.

В рамках предыдущего опроса вероятность спада в экономике еврозоны по итогам двух кварталов подряд в течение ближайшего года оценивалась в 60%.

ВВП Германии, которая входит в число стран, наиболее серьезно страдающих в результате сокращения поставок газа из России, может снизиться уже в текущем квартале, прогнозируют эксперты.

Рекордная инфляция в еврозоне и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок сдерживают экономический рост. При этом в зимний период как домовладельцам, так и компаниям в регионе, вероятно, придется нормировать потребление энергоресурсов, что усугубит экономические проблемы, отмечает Bloomberg.

Опросы представителей бизнеса показывают, что экономическая активность в Европе снижается с июля, и сигналов ее возможного улучшения в ближайшей перспективе нет.

Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что инфляция в еврозоне достигнет пикового уровня - 9,6% - в четвертом квартале текущего года. Аналитики не ожидают замедления ее темпов до целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2% ранее 2024 года.

Согласно их прогнозу, ЕЦБ поднимет ставку по депозитам, составляющую в настоящее время 0,75%, до 2% к февралю 2023 года, после чего сделает паузу в цикле повышения ставок. Более половины респондентов Bloomberg ожидают увеличения ставок европейским ЦБ на 75 базисных пунктов на октябрьском заседании.

Европа ЕЦБ Bloomberg
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 85%

Brent подорожала до $91,9 за баррель на новости об отмене локдауна в Чэнду

Эрдоган выразил надежду на то, что АЭС "Аккую" заработает в 2023 году

"Норникель" готовится к переориентации на восток, но хочет сохранить позиции на западных рынках

"Норникель" готовится к переориентации на восток, но хочет сохранить позиции на западных рынках

Потанин заявил, что вступить в диалог по слиянию с "Русалом" не удалось

"Роснефть" готовит ответ в связи с передачей ее немецких активов под контроль ФРГ

"Роснефть" готовит ответ в связи с передачей ее немецких активов под контроль ФРГ

Заявление Банка России: Исчезающее пространство

Заявление Банка России: Исчезающее пространство

Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта

Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта

Рынок акций РФ завершил неделю распродажами на сигнале ЦБ о паузе в снижении ставки

Конец моратория на банкротство: от защиты к санации. Обзор

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });