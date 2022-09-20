Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Правительство обсудит увеличение налогов для нефтегаза на 3 трлн рублей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На заседании комиссии правительства по бюджетным проектировкам среди мер по мобилизации дополнительных бюджетных доходов будут обсуждаться предложения по повышению налоговой нагрузки на нефтегазовые компании почти на 3 трлн рублей в 2023-2025 годах, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Всего предлагаемые меры, предусматривающие рост нагрузки не только на нефтегазовый сектор, но и на уголь и удобрения, за три года могут дать бюджету 3,15 трлн рублей (1,4 трлн рублей в 2023 году).

В частности, по данным газеты, обсуждается дифференциация ставки экспортной пошлины на трубопроводный газ - при цене на газ выше $300 за 1 тысячу кубометров пошлина будет повышена до 50% по сравнению с нынешним уровнем в 30%. По предварительным оценкам, это даст дополнительно бюджету 578 млрд рублей в 2023 году, в 2023-2025 годах - 1,23 трлн рублей.

Прорабатывается также вариант повышения ставки НДПИ на газ для всех производителей (это даст дополнительно 28 млрд рублей в 2023 году, 100 млрд рублей в 2024 году и 150 млрд рублей в 2025 году). Предполагается, что в бюджет будет изъят эквивалент суммы, которую газовые компании получат от дополнительной индексации внутренних тарифов на газ на 3 процентных пункта в 2023 и 2024 годах.

Также обсуждается изъятие доходов у экспортеров сжиженного природного газа. Основной вариант - введение экспортной пошлины для производителей СПГ, что может дать бюджету по 200 млрд рублей ежегодно.

Помимо этого, предлагается повысить экспортную пошлину на нефть в 2023 году примерно в полтора раза (за счет роста коэффициента в формуле пошлины с 0,167 до 0,25), что может дать порядка 240 млрд рублей. Действие повышенного коэффициента - один год, поскольку с 2024 года экспортная пошлина обнулится в рамках налогового маневра. Также предлагается продлить на 2023-2025 годы действие скорректированного демпфера на бензин, заработавшего в сентябре и рассчитанного до конца года, что даст еще примерно по 190 млрд рублей в год.

Правительство НДПИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Молдовагаз" полностью заплатил "Газпрому" за август, но не внес аванс за сентябрь

"Молдовагаз" полностью заплатил "Газпрому" за август, но не внес аванс за сентябрь

Индекс МосБиржи упал ниже 2400п после слов об отсутствии перспектив дипломатии на Украине

Газопровод "Сила Сибири" из РФ в КНР остановится на профилактику 22-29 сентября

Рубль почти не изменился к доллару на старте торгов, сделок с евро нет

Рубль почти не изменился к доллару на старте торгов, сделок с евро нет

Решетников заявил, что потребительский спрос в РФ прошел нижнюю точку спада

Решетников заявил, что потребительский спрос в РФ прошел нижнюю точку спада

Капитализация Meta упала ниже $400 млрд впервые с января 2019 г.

Мантуров сообщил об обсуждении отмены НДС на продукты с истекающим сроком годности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });