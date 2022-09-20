Правительство обсудит увеличение налогов для нефтегаза на 3 трлн рублей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На заседании комиссии правительства по бюджетным проектировкам среди мер по мобилизации дополнительных бюджетных доходов будут обсуждаться предложения по повышению налоговой нагрузки на нефтегазовые компании почти на 3 трлн рублей в 2023-2025 годах, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Всего предлагаемые меры, предусматривающие рост нагрузки не только на нефтегазовый сектор, но и на уголь и удобрения, за три года могут дать бюджету 3,15 трлн рублей (1,4 трлн рублей в 2023 году).

В частности, по данным газеты, обсуждается дифференциация ставки экспортной пошлины на трубопроводный газ - при цене на газ выше $300 за 1 тысячу кубометров пошлина будет повышена до 50% по сравнению с нынешним уровнем в 30%. По предварительным оценкам, это даст дополнительно бюджету 578 млрд рублей в 2023 году, в 2023-2025 годах - 1,23 трлн рублей.

Прорабатывается также вариант повышения ставки НДПИ на газ для всех производителей (это даст дополнительно 28 млрд рублей в 2023 году, 100 млрд рублей в 2024 году и 150 млрд рублей в 2025 году). Предполагается, что в бюджет будет изъят эквивалент суммы, которую газовые компании получат от дополнительной индексации внутренних тарифов на газ на 3 процентных пункта в 2023 и 2024 годах.

Также обсуждается изъятие доходов у экспортеров сжиженного природного газа. Основной вариант - введение экспортной пошлины для производителей СПГ, что может дать бюджету по 200 млрд рублей ежегодно.

Помимо этого, предлагается повысить экспортную пошлину на нефть в 2023 году примерно в полтора раза (за счет роста коэффициента в формуле пошлины с 0,167 до 0,25), что может дать порядка 240 млрд рублей. Действие повышенного коэффициента - один год, поскольку с 2024 года экспортная пошлина обнулится в рамках налогового маневра. Также предлагается продлить на 2023-2025 годы действие скорректированного демпфера на бензин, заработавшего в сентябре и рассчитанного до конца года, что даст еще примерно по 190 млрд рублей в год.