В РФ создают ПО "тяжелого класса" для промышленности, чтобы заменить иностранные аналоги

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россия ведет разработку программных решений "тяжелого класса", в том числе, для нефтегазового сектора, для замещения программного обеспечения ушедших с российского рынка компаний, таких как Schlumberger и Honeywell, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"По многим направлениям нам приходится создавать российские решения "тяжелого класса" на замену уходящим с рынка иностранным продуктам (таким, как Schlumberger, Honeywell). Наша задача - сформировать системные проекты по развитию ПО для удовлетворения критически важных потребностей российских предприятий", - сказал он журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

Вице-премьер подчеркнул, что "такие решения должны иметь сквозной, межотраслевой характер, быть востребованными предприятиями смежных отраслей".

"В эту работу вовлечены крупнейшие предприятия-лидеры различных сфер: и машиностроения, и электроники, и металлургии, и нефтегазовой отрасли", - отметил Мантуров.

В качестве примера он привел нефтегазовые компании, которые активно работают, например, над развитием технологий операционного управления производством, систем диспетчерского управления, систем управления цепочками поставок.