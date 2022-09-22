"Газпром" увеличит инвестпрограмму 2022 года на 13% - до 1,98 трлн рублей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правление "Газпрома" предлагает увеличить размер инвестиционной программы головной компании холдинга ПАО "Газпром" на 13% - до 1,98 трлн рублей, сообщила компания.

"Газпром" традиционно пересматривает инвестпрограмму и бюджет по итогам прохождения первого полугодия.

В соответствии с новой редакцией инвестиционной программы, общий объем освоения инвестиций составит 1 979,748 млрд рублей - на 222,061 млрд рублей больше по сравнению с первоначальной программой, утвержденной в декабре 2021 года.

В том числе объем капитальных вложений - 1 746,350 млрд рублей (рост на 319,12 млрд рублей), расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 109,564 млрд рублей (рост на 32,539 млрд рублей). Объем долгосрочных финансовых вложений - 123,835 млрд рублей (снижение на 129,598 млрд рублей).

"Корректировка параметров инвестиционной программы на 2022 год связана в первую очередь с увеличением объема инвестиций на развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России (Якутский и Иркутский центры), развитие мощностей газопровода "Сила Сибири", - говорится в сообщении.

В соответствии с новой редакцией бюджета, размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые) вырастет на 113,2 млрд рублей - до 386 млрд рублей. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме, подчеркивается в сообщении.

Проекты инвестиционной программы и бюджета на 2022 год в новых редакциях будут внесены на рассмотрение совета директоров ПАО "Газпром".

Правление также утвердило Комплексную программу реконструкции и технического перевооружения объектов добычи газа ПАО "Газпром" на 2023-2027 годы.