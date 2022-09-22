Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

"Газпром" увеличит инвестпрограмму 2022 года на 13% - до 1,98 трлн рублей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правление "Газпрома" предлагает увеличить размер инвестиционной программы головной компании холдинга ПАО "Газпром" на 13% - до 1,98 трлн рублей, сообщила компания.

"Газпром" традиционно пересматривает инвестпрограмму и бюджет по итогам прохождения первого полугодия.

В соответствии с новой редакцией инвестиционной программы, общий объем освоения инвестиций составит 1 979,748 млрд рублей - на 222,061 млрд рублей больше по сравнению с первоначальной программой, утвержденной в декабре 2021 года.

В том числе объем капитальных вложений - 1 746,350 млрд рублей (рост на 319,12 млрд рублей), расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 109,564 млрд рублей (рост на 32,539 млрд рублей). Объем долгосрочных финансовых вложений - 123,835 млрд рублей (снижение на 129,598 млрд рублей).

"Корректировка параметров инвестиционной программы на 2022 год связана в первую очередь с увеличением объема инвестиций на развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России (Якутский и Иркутский центры), развитие мощностей газопровода "Сила Сибири", - говорится в сообщении.

В соответствии с новой редакцией бюджета, размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые) вырастет на 113,2 млрд рублей - до 386 млрд рублей. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме, подчеркивается в сообщении.

Проекты инвестиционной программы и бюджета на 2022 год в новых редакциях будут внесены на рассмотрение совета директоров ПАО "Газпром".

Правление также утвердило Комплексную программу реконструкции и технического перевооружения объектов добычи газа ПАО "Газпром" на 2023-2027 годы.

Газпром Ямал Сила Сибири
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минтруд предложил повысить МРОТ в 2023 г. на 6,3%, прожиточный минимум - на 3,3%

Минтруд предложил повысить МРОТ в 2023 г. на 6,3%, прожиточный минимум - на 3,3%

Кабмин планирует ввести акциз на сладкие напитки

Минфин РФ заложил в бюджет на трехлетку поступление дивидендов в 2,2 трлн рублей

Минфин РФ заложил в бюджет на трехлетку поступление дивидендов в 2,2 трлн рублей

Азербайджан в 2022 году увеличит экспорт газа в Европу на 40%

Проект бюджета на трехлетку предусматривает рост пошлин на трубный газ

Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 50 базисных пунктов, до 2,25%

ФАС планирует проиндексировать тарифы в плацкарте с 1 октября на 6,5%

ФАС планирует проиндексировать тарифы в плацкарте с 1 октября на 6,5%

Минфин одобрил идею обмена замороженных в России иностранных активов

Япония впервые с 1998 г. провела интервенции на валютном рынке для поддержки иены

Япония впервые с 1998 г. провела интервенции на валютном рынке для поддержки иены

Бриллианты ищут дорогу к розничному инвестору. Обзор

Бриллианты ищут дорогу к розничному инвестору. Обзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });