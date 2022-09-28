Минпромторг предложил удвоить субсидии на закупку буровых установок

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг подготовил новые правила субсидирования покупки новых буровых установок при утилизации старых, согласно которым объем субсидии организациям может быть увеличен вдвое.

Проект постановления правительства об утверждении новых правил субсидирования размещен на портале regulation.gov.ru, общественное обсуждение документа продлится до 12 октября.

По новым правилам, субсидии распространяются на установки, приобретённые после 1 июля 2022 года. Размер господдержки на покупку мобильной буровой установки будет увеличен с 50 млн рублей до 100 млн рублей, стационарных и кустовых буровых установок - со 100 млн рублей до 200 млн рублей (при наличии инновационных решений - со 150 млн рублей до 300 млн рублей). Обязательным условием предоставления субсидии является закупка отечественного оборудования (в соответствии с постановлением №719).

Правительство в ноябре 2021 года утвердило правила субсидирования покупки новых буровых и криогенных воздухоразделительных установок (ВРУ), предусматривающие возмещение до 20% затрат (до 25% при наличии инновационных решений) при обязательной утилизации старой установки. В Минпромторге рассчитывали, что субсидии позволят в течение четырех лет привлечь дополнительные частные инвестиции в производство буровых установок в объеме 16 млрд рублей, в производство ВРУ - 12 млрд рублей.

В августе вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров сказал "Интерфаксу", что министерство рассматривает внедрение новых мер господдержки для нефтегазовых компаний и производителей отраслевого оборудования, в том числе за счет актуализации финансирования программы обновления парка буровых установок.