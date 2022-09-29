"Улыбка радуги" за 2022 год откроет больше 130 новых магазинов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сеть "Улыбка радуги", работающая в формате дрогери, с начала 2022 года увеличилась на 93 магазина в России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. В том числе в Петербурге и Ленинградской области открылись 40 магазинов сети, в Москве - 30. До конца года сеть откроет еще четыре десятка точек.

"Компания продолжала планомерно усиливать позиции в тех регионах, где она представлена уже давно и успела добиться достаточно высокой плотности покрытия территорий: более 10 магазинов появились в Челябинской области, по несколько - в Татарстане, Башкортостане и Ярославской области", - отметил представитель компании.

Всего в сети сейчас почти 1,060 магазинов по всей стране, к концу года их число должно превысить 1100. Новые точки будут запущены, в частности, в Татарстане, Чувашии, Башкирии, Ярославской и Вологодской областях, в Москве их откроется больше двадцати.

Совокупный объем инвестиций в расширение сети в 2022 году составит около 400 млн рублей.

Ранее сообщалось, что "Улыбка радуги" в 2022 году планирует открыть более 50 магазинов в Москве.

"Улыбка радуги" - федеральная сеть магазинов товаров для ухода за собой и за домом.

Юрлицом сети является ООО "Дрогери Ритейл". Эта компания, согласно данным ЕГРЮЛ, зарегистрирована в Тихвине Ленинградской области и на 98% принадлежит петербургскому АО "Торговый дом "ЭРА", на 2% - ООО "Логистические технологии". "Торговый дом "ЭРА", в свою очередь, на 100% принадлежит кипрской Ulybka Investments LTD.