Мировые цены на продовольствие снижаются шестой месяц подряд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие в сентябре по сравнению с августом снизились на 1,1%. Цены снижаются шестой месяц подряд после исторического максимума, зафиксированного в марте.

Как сообщается в докладе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН), индекс продовольственных цен ФАО в сентябре составил 136,3 пункта, что на 1,1% (на 1,5 пункта) ниже показателя августа. Но он остался на 5,5% выше показателя сентября 2021 года.

Индекс цен на зерновые в сентябре по сравнению с августом вырос на 1,5% и на 11,2% - в годовом выражении. "В сентябре мировые цены на пшеницу выросли на 2,2% в связи с нарастанием неопределенности относительно продолжения осуществления Черноморской зерновой инициативы после ноября и возможных последствий этого для экспорта со стороны Украины. Кроме того, дополнительными факторами роста цен на пшеницу стали озабоченности относительно дефицита осадков в Аргентине и США, а также динамики экспорта со стороны Европейского союза в сочетании с ростом закупок этим объединением пшеницы на мировых рынках в связи с напряженностью с поставками кукурузы", - говорится в докладе.

В сентябре продолжился незначительный рост мировых цен на фуражное зерно (на 0,4%), причем если цены на кукурузу практически не изменились, то ячмень подешевел на 3%, "отражая, главным образом, более благоприятные виды на урожай в Австралии и Российской Федерации", уточняется в документе.

Индекс цен на рис в сентябре вырос на 2,2%. Больше всего повысились цены на индийские сорта риса в связи с изменением экспортной политики Индии. В докладе не исключается, что покупатели обратятся к другим поставщикам риса.

Индекс цен на растительные масла в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 6,6% и остается самым низким с февраля 2021 года. Это снижение стало отражением падения цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла, пояснили эксперты ФАО. Мировые цены на подсолнечное масло упали до самого низкого за последние 14 месяцев уровня "в результате увеличения экспортного предложения со стороны стран Черноморского региона при вялом импортном спросе", говорится в документе. Снижению мировых цен на растительные масла также способствовало падение цен на сырую нефть.

Индекс цен на молочную продукцию снизился на 0,6% по сравнению с августом, но в годовом выражении сохраняется рост на 20,7%.

Индекс цен на мясо в сентябре снизился на 0,5%. Эта динамика продолжается третий месяц подряд. Но по равнению с сентябрем прошлого года сохраняется рост на 7,7%. Больше всего в сентябре снизились мировые котировки на баранину, что обусловлено влиянием динамики валютных курсов. Говядина подешевела в связи с высоким экспортным предложением со стороны Бразилии и увеличением забоя скота в некоторых странах-производителях. Цены на мясо птицы незначительно снизились в условиях вялого импорта в мире, даже несмотря на ограниченность экспортного предложения со стороны некоторых крупных стран-экспортеров в связи со вспышками птичьего гриппа. Мировые цены на свинину, напротив, продолжили рост, что отражает дефицит предложения убойных свиней в ЕС, поясняют эксперты ФАО.

Индекс цен на сахар в сентябре по сравнению с августом снизился на 0,7% и стал самым низким с июля 2021 года. Сахар дешевеет пятый месяц подряд. Это связано в основном с благоприятными видами на урожай тростника в Бразилии и ослаблением бразильского реала к доллару.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.