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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

В ООН отметили увеличение числа голодающих с 2019 года до 828 млн человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В мире с допандемийного 2019 года число голодающих выросло на 150 млн человек и достигло 828 млн человек, сообщил директор отделения ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Олег Кобяков. Он сказал об этом на конференции "Agro Outlook Russia - 2022" в Москве.

Увеличение числа голодающих он связал с ростом неравенства внутри стран и между ними.

"Ныне на планете от голода страдают 828 млн человек, или на 46 млн человек больше по сравнению с 2020 годом и на 150 млн больше, чем в доковидный 2019 год. В 2021 году с отсутствием доступа к безопасной питательной пище в умеренной или в тяжелой форме столкнулись около 2,3 млрд жителей планеты, или на 350 млн человек больше, чем в 2019 году", - сказал Кобяков.

В целом из-за продовольственной инфляции, обусловленной экономическими последствиями пандемии, число людей в мире, для которых стали недоступны здоровые пищевые рационы, превысило 3 млрд человек, продолжил он. Ситуацию осложняют, хоть и затухающая, пандемия, а также военная операция на Украине и "более дюжины других крупных конфликтов и чрезвычайных гуманитарных ситуаций в мире".

Как говорится в июньском десятилетнем сельскохозяйственном прогнозе ОЭСР-ФАО, мировое потребление продовольствия будет расти в среднем на 1,4% в год.

"И в основном за счет роста населения. При этом прирост производства в агросекторе не превысит 1,1%, - сказал Кобяков. - Таким образом, будут продолжать увеличиваться "ножницы" между производством и потреблением, а к 2050 году население земли достигнет 9 млрд человек. И чтобы прокормить его, потребуется нарастить сельхозпроизводство минимум на 70%".

По его словам, важнейшими движущими силами роста сельского хозяйства в этом докладе названы расширение доступа к средствам производства, а также инвестиции в технологии, инфраструктуру и профессиональную подготовку. Однако рост цен на энергоносители и другие вводимые ресурсы, прежде всего, удобрения, приведет к повышению затрат и будет сдерживать, как ожидается, рост продуктивности и объема производства, отметил он.

По прогнозу, средняя продуктивность сельского хозяйства за 10 лет должна вырасти на 28%. Это, однако, более чем в три раза превышает ее рост за прошлое десятилетие, сказал Кобяков.

ФАО ООН Олег Кобяков
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