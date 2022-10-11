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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:15

Продажи легковых машин в КНР в сентябре взлетели на 21,5%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года розничные продажи легковых автомобилей в Китае выросли на 21,5% в годовом выражении, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA). На ее данные ссылается Dow Jones.

Всего в стране в сентябре было продано 1,92 млн машин.

К августу продажи увеличились на 2,8%, минимальными темпами для этого месяца за 20 лет.

По оценкам CPCA, продажи автомобилей на новых источниках энергии в сентябре выросли почти в два раза и составили 664 тысячи, пишет Global Times.

Производство на китайских автозаводах в сентябре подскочило на 37% в годовом исчислении, до 2,36 млн.

В частности, Tesla в прошлом месяце продала 83 135 автомобилей, произведенных в Китае, установив новый рекорд месячных продаж. Относительно августа показатель вырос на 8%.

Китай CPCA Tesla
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