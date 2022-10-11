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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Доходность гособлигаций Германии достигла максимума за 11 лет

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Доходность десятилетних гособлигаций Германии выросла 10 октября до 2,346% годовых - максимума с 2011 года - на заявлениях канцлера ФРГ Олафа Шольца и остается близко к этой отметке в ходе торгов во вторник, сообщает MarketWatch.

За время сессии вторника доходность опустилась до 2,309% годовых.

По словам источников Bloomberg, Шольц в кулуарах саммита ЕС в Праге высказался в поддержку совместного размещения долговых обязательств странами Европейского союза для того, чтобы привлечь средства для помощи членам блока в борьбе с энергетическим кризисом.

Эта позиция знаменует собой заметный поворот со стороны руководства Германии, которое долгое время сопротивлялось идее сбора средств совместно со странами, которые оно считает более расточительными в финансовом отношении.

Изменение позиции последовало после того, как Шольца раскритиковали за объявленный план поддержки национальной экономики на 200 млрд евро из-за энергетического кризиса. Ряд европейских стран заявили, что данный план направлен исключительно на поддержку экономики Германии, без учета интересов других стран ЕС, что может вызвать дисбаланс в блоке. Шольц подчеркнул, что привлеченные средства должны распределяться между странами в виде кредитов, а не грантов.

Германия Олаф Шольц Евросоюз Прага
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