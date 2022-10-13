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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

СПБ биржа предварительно договорилась с иностранным участником по обмену активов из НРД

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" предварительно договорилась с одним из иностранных участников по обмену части активов из "Национального расчетного депозитария (НРД, центральный депозитарий, входит в группу "Московской биржи") во внешнем депозитарии примерно на $300 млн. Об этом сообщил гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов на конференции НАУФОР в Екатеринбурге.

"У нас есть предварительная договоренность с одним из иностранных участников по обмену части активов из НРД во внешнем депозитарии. В результате разблокируем примерно на $300 млн клиентских активов. На следующей неделе механизм, как это будет происходить, объявим", - сказал он.

"Интересно, с каким дисконтом", - прокомментировал слова Горюнова про активы на $300 млн глава набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов.

СПБ биржа НРД Национальный расчетный депозитарий
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