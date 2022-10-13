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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Новак заявил, что у РФ и Азербайджана есть темы для обсуждения по транзиту нефти

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - России есть что обсудить с Азербайджаном, имеющим нефтепроводную инфраструктуру, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя итоги встречи с министром энергетики республики Парвизом Шахбазовым.

Отвечая на вопрос, обсуждался ли транзит нефти, Новак заметил: "Азербайджан имеет нефтепроводную инфраструктуру, у нас в этом плане есть темы для обсуждения".

"Свопы не обсуждали", - подчеркнул он.

Новак добавил, что у России с Азербайджаном "есть совместные проекты и в нефтяной, и в газовой отрасли, наши компании работают с азербайджанскими компаниями".

Александр Новак Азербайджан
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