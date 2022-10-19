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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз после роста с начала недели

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками на фоне ослабления оптимизма на внешних площадках и опасений эскалации геополитических рисков, которые сократились после прошедшего в режиме видеоконференцсвязи заседания Совбеза РФ. Индекс МосБиржи откатился ниже 1980 пунктов во главе с бумагами финансовых и металлургических компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 1978,4 пункта (-2,7%, минимум дня - 1953,74 пункта), индекс РТС - 1010,24 пункта (-2,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 6%.

Доллар к 18:50 подрос до 61,73 рубля (+0,15 рубля).

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