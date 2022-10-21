"Русал" опроверг контроль Дерипаски над компанией

Компания также исключила возможность участия в закупках нефти у Венесуэлы

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "Русал" заявил, что не не участвовал в закупках нефти у Венесуэлы и что компанию по-прежнему контролирует бизнесмен Олег Дерипаска. Так компания прокомментировала заключение Минюста США.

"Насколько известно "Русалу", компания не участвовала ни в каких закупках нефти у Венесуэлы, о которых говорится в заключении", - говорится в сообщении компании.

"Русал" не упоминается в заключении Минюста, но там идет речь о российской алюминиевой компании, которая находилась под санкциями США с 6 апреля 2018 года по 27 января 2019 года (в это время "Русал" был под санкциями, которые были сняты в результате заключения сделки с OFAC, предусматривавшей отказ от контроля над компанией ее основателя Олега Дерипаски, который остался в санкционном списке).

"Русал" также опроверг утверждение американского Минюста о том, что упоминаемая в нем "российская алюминиевая компания" "контролируется олигархом, находящимся под санкциями".

"Это утверждение ложно. "Русал" не контролируется каким-либо физическим или юридическим лицом, находящимся под санкциями", - заявила компания.

Минюст США ранее сообщил о решении предъявить обвинение пяти россиянам и двум венесуэльцам в отмывании денег, незаконном получении американских военных технологий и в незаконных, по мнению Вашингтона, операциях с венесуэльской нефтью. "Обвиняемые получили военные технологии у американских компаний, занимались контрабандой миллионов баррелей венесуэльской нефти и отмыли десятки миллионов долларов", - говорилось в пресс-релизе американского Минюста.