Лорд Баркер: Никогда не позволяйте кризису пройти впустую

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Грег Баркер, видный британский политик и член Палаты лордов, приходил в En+ Group перед размещением акций на Лондонской бирже, казалось, только чтобы сыграть ставшую уже классической роль: "статусный иностранец в совете публичной российской компании". Роль в общем видная, но почти всегда - второго плана. Однако спустя всего несколько месяцев внешнеполитические вихри затянули в свою воронку компании Олега Дерипаски, и лорд Баркер внезапно оказался в центре внимания всего мира. В то, что предложенный председателем совета директоров En+ и названный его именем план вывода из-под санкций сработает, верили далеко не все. Но он сработал, а лорд Баркер вошел в историю - по крайней мере, в корпоративную. О том, что ждет En+ в новой реальности, которая формируется после достижения договоренностей с OFAC и исключения из "черного списка", Грег Баркер рассказал в интервью "Интерфаксу" в Москве.

- После включения En+ в санкционный список вам пришлось провести, очевидно, несколько не самых простых месяцев в жизни. Зато теперь у вас уникальный опыт взаимодействия с Минфином США, которого, возможно, больше ни у кого в мире нет. Как бы вы могли коротко охарактеризовать этот опыт?

- Да, вы абсолютно правы, это были исключительно турбулентные несколько месяцев. И это совершенно точно не тот опыт, который я хотел бы повторить.

Но я должен сказать, что, начиная с самых черных дней в апреле прошлого года, мы двигались вперед и в итоге прошли через это. Взаимодействие с Минфином США было очень профессиональным. На всем протяжении нашего диалога OFAC был крайне строгим и требовательным, но факт в том, что мы пришли к результату, который, я уверен, создает прочную основу для развития компании, для соблюдения интересов ее акционеров. И что очень важно - для сотни тысяч ее сотрудников, чьи жизни зависят от компании не только в России, но и в других странах мира. Для меня их интересы всегда были приоритетом.

Думаю, теперь, после соглашения с OFAC и снятия санкций, мы открываем новую главу в развитии компании, председателем совета директоров которой мне повезло быть. Да, мы сами никогда не выбрали бы этот путь, но, тем не менее, я думаю, будущее выглядит светлым для компании. На самом деле, если вы посмотрите на элементы соглашения с OFAC, все они способны сделать компанию фундаментально более сильной, более инвестиционно привлекательной, помочь создать дополнительную стоимость в будущем. Что я имею в виду? Я имею в виду бОльшую транспарентность, более высокий уровень отчетности, улучшение структуры корпоративного управления, новый совет директоров с огромным международным опытом. На самом деле, я думаю, что мы создаем основы для развития En+ в качестве ведущего игрока глобального рынка алюминия. Которым компания по потенциалу была всегда, но теперь у нее не только блестящие активы и сотрудники, но и корпоративная структура, позволяющая максимизировать конкурентные преимущества. А также выполнять миссию по снижению выбросов парниковых газов.

- Важная задача нового совета директоров - мониторинг исполнения обязательств в рамках договоренностей с американским регулятором. Нет ли опасений, что совет сосредоточится исключительно на санкционном комплаенсе, потеряв фокус на собственно развитии компании?

- Я понимаю, что у кого-то может возникать подобное беспокойство. Но здесь есть два элемента ответа на ваш вопрос: первый - соглашение с OFAC предусматривает, что комплаенс в большей степени осуществляется компанией, а совет директоров осуществляет контролирующую функцию через соответствующий комитет совета. Во-вторых, лично я твердо верю, что члены нового совета директоров имеют необходимые навыки не только для того, чтобы контролировать безусловное соблюдение всех договоренностей с OFAC, но и умения, экспертизу и опыт, чтобы двигать группу вперед именно как бизнес. Это было крайне важно для меня, когда я помогал подбирать эти кандидатуры.

В английском языке есть высказывание - Never let a good crisis go to waste (никогда не позволяйте кризису пройти впустую - ИФ). Подбирая кандидатуры, мы извлекли выгоду из необходимости обновить совет, привлекая экспертизу, которой у нас не было до этого.

К примеру, Джоан МакНотон. Глава Climate Group, она приносит огромный международный опыт в возобновляемой энергетике. Крис Бернем, может быть, в первую очередь известен своей ролью в ООН, где он боролся с последствиями коррупционного скандала из-за программы "Нефть в обмен на продовольствие", но также он является инициатором многих инициатив Deutsche Asset Management в области экологически чистой экономики, и эту экспертизу он приносит в совет. Карл Хьюз, который много лет возглавлял энергетическую практику в Deloitte, обладает уникальным пониманием динамики энергетики и металлургии, что критически важно для En+.

И наши новые российские директора - думаю, это сильнейшие представители независимого сектора в России.

В целом мы получили совет директоров мирового класса для бизнеса мирового класса. Я думаю, мы можем быть очень оптимистичными в том, что члены совета будут работать коллегиально, решая единые для всех задачи развития компании.

- Ваши полномочия как председателя совета директоров в связи с изменением его состава нуждаются в подтверждении?

- Нет. Я остаюсь на своем месте. Совет впервые встретится в ближайшее время, по условиям соглашения с OFAC мы должны сформировать совет полностью в течение 15 дней (пока не заняты 3 из 12 мест, после ухода Филиппа Мельфея вакансий станет 4, все они предназначены для представителей Олега Дерипаски - ИФ), и мы выполним это обязательство.

- В ближайшее время - это когда?

- В пятницу.

- Здесь, в Москве?

- Нет, в Вене.

- Кто возглавит новый комитет, который будет отвечать за мониторинг исполнения соглашения с OFAC?

- Это будет объявлено после первого заседания совета директоров.

- Логичной выглядит кандидатура Криса Бернема, работавшего в ООН и Госдепе...

- Скажем так - у членов совета директоров нет недостатка в навыках и экспертизе, которые необходимы, чтобы качественно исполнять ключевые функции в совете и комитетах.

- En+ в прошлом году начала процедуру редомициляции: компания намерена перерегистрироваться с острова Джерси в один из созданных в России специальных административных районов. После того, как компания была исключена из SDN List, у нее появился новый совет директоров, редомициляция будет продолжена?

- Лично я очень привержен этому процессу. Да, безусловно, мы должны сделать это корректно, аккуратно и с соблюдением всех необходимых норм. Но вы видите, что акционеры проголосовали подавляющим большинством за это предложение на собрании в Париже, где также принимался "план Баркера" для снятия санкций.

С моральной точки зрения редомициляция - абсолютно правильная вещь. В мире мы видим тренд на выход глобальных компаний из юрисдикций с благоприятным налоговым режимом. Вспомните инициативу Дональда Трампа, инициативу, которую запустил Дэвид Кэмерон в Великобритании. Это совершенно правильно, что компании должны быть зарегистрированы и платить налоги там, где расположены их основные производства и живет и работает большая часть сотрудников. Это то, что нам нужно сделать, и я думаю, мы сделаем это в ближайшие месяцы.

Новый совет должен поддержать решение о редомициляции.

- Но если новые директора откажутся подтверждать это решение?

- В моем понимании, члены совета директоров в целом также привержены идее редомициляции. Они лишь хотят гарантировать, что этот процесс пройдет полностью корректно. Тем не менее, если директора захотят взять паузу, чтобы дополнительно проанализировать данное решение, мы к этому готовы. Изучим их обратную связь и продолжим процесс континуитета только после того, как вопросы совета директоров будут сняты.

- А непосредственно для компании какие это несет выгоды?

- Первое и главное - для компании правильно платить налоги в России. Регистрация должна соответствовать месту расположения основных активов. Конечно, мы не забываем, что En+ - это глобальная компания, оперирующая на 5 континентах, с тысячами сотрудников в разных юрисдикциях. Но в первую очередь это все же российская компания.

- Как будет выстроена программа стимулирования для совета директоров?

- В соответствии с принятыми международными нормами и лучше корпоративной практикой для компаний, которые торгуются на LSE. Мы раскроем эти детали в годовом отчете.

- А для топ-менеджмента опционная программа будет?

- Я уверен, что мы на совете директоров будем рассматривать ту или иную программу поощрения менеджмента. Мы должны быть уверенными, что первоклассный менеджмент, который провел компанию через очень трудные времена и показал себя исключительно стойким, заинтересован и мотивирован продолжать работать в компании. И я уверен, что мы будем предпринимать шаги для этого.

- После введения санкций в En+ дважды менялся СЕО - сначала вместо Владислава Соловьева был назначен Вячеслав Соломин, ему на смену пришел Владимир Кирюхин. Теперь, после снятия санкций, планируете вновь менять гендиректора?

- Нет, у нас замечательный СЕО, который, я очень надеюсь, здесь надолго.

- А СЕО "РусАла" ? En+ же контролирует компанию по-прежнему.

- У нас нет планов менять и СЕО "РусАла". Объявления о совете директоров "РусАла" будут, и будут скоро.

- В феврале?

- Да, конечно.

- Какова судьба пакета акций En+, переданных Дерипаской ВТБ ? Могут ли они быть проданы кому-либо? Кто должен согласовывать смену владельца этих акций, если она когда-либо произойдет?

- Голосующие права по этим акциям безотзывно находятся у американских трасти, одобренных OFAC, и будут находиться у них, пока пакет в собственности у ВТБ. Это критически важная часть договоренностей об управлении в рамках "плана Баркера".

Насколько я понимаю, в долгосрочной перспективе ВТБ может рассматривать выход из этой инвестиции. Конечно, эти акции не могут быть проданы обратно санкционному лицу. Но они будут вольны разместить на рынке.

- Но это нужно будет согласовать с OFAC?

- Любая сделка по продаже акций должна соответствовать договоренностям с OFAC.

- То есть достаточно поставить их в известность, согласование не нужно?

- О любом материальном изменении нужно будет сообщить OFAC. Но им не нужно разрешение OFAС для того, чтобы продать пакет на открытом рынке. Впрочем, я не предвижу никаких изменений в близком будущем.

- В целом, как вы оцениваете жизнеспособность новой конструкции корпоративного управления? En+ и "РусАл" создавал Дерипаска, исторически он имел рычаги влияния на всех уровнях, и сложно поверить, что это так легко можно изменить. Какова вероятность того, что по каким-то принципиальным вопросам развития En+ или "РусАла" позиции независимых директоров и представителей Дерипаски могут кардинально разойтись? Предусмотрено ли, к примеру, у Дерипаски право вето на какие-либо решения совета директоров En+?

- Хорошая новость в том, что в совете есть широкий консенсус по вопросу о будущем развитии компании. Корпоративная стратегия, которую мы изложили в проекте к размещению акций в Лондоне в рамках IPO, остается нашей стратегией, она в силе, совет согласен с этим.

Надеюсь, что совет будет принимать решения на основе консенсуса, насколько это будет возможно. Да, мистер Дерипаска продолжит иметь представительство в совете через четырех директоров, и это путь, через который он будет доносить свое мнение. Но у него не будет контроля. Контроль теперь у независимых директоров, которые занимают 8 из 12 мест. Это однозначное большинство. Так же и большинство голосов теперь у независимых и миноритариев, так как у Дерипаски только 35% голосов на собрании акционеров. Так что Олег Дерипаска по-прежнему имеет легитимный голос, но не имеет контроля. Это будет обеспечено посредством подробно проработанной и верифицированной процедуры мониторинга, с полной прозрачностью и отчетностью перед OFAC.

Права вето не предусмотрено - вопросы решаются в рамках обычной процедуры простым большинством.