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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Bloomberg сообщил об отказе США от санкций в отношении российского алюминия

Bloomberg сообщил об отказе США от санкций в отношении российского алюминия
Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США отказалась от санкций, ударяющих по российскому алюминию, так как такие меры могут подорвать мировые поставки этого металла, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Представители американской администрации встречались с представителями отрасли на протяжении нескольких недель и сообщили им, что США пока не намерены вводить такие санкции.

Российский "Русал", крупнейший производитель алюминия вне Китая с долей на глобальном рынке около 6%, был включен Минфином США в SDN list в апреле 2018 года. Санкции были сняты в начале 2019 года, во многом в результате опасений ключевых европейских потребителей "Русала" по поводу нехватки металла и потери рабочих мест. Залогом снятия санкций стала утрата основателем "Русала" Олегом Дерипаской акционерного контроля в "Русале" и En+.

США Русал

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