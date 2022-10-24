Оператор "Сахалина-1" получил лицензии на разработку месторождений в рамках СРП-проекта

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Лицензии на нефтегазоконденсатные месторождения Аркутун-Даги, Одопту-море и Чайво, разрабатываемые в рамках СРП-проекта "Сахалин-1" (СРП, соглашение о разделе продукции), переоформлены на нового оператора – ООО "Сахалин-1". Об этом свидетельствует информация госреестра участков недр и лицензий.

Новые лицензии оформлены 21 октября. Они будут действовать до 3 декабря 2051 года, сообщается в материалах реестра.

7 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ №723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Через неделю в соответствии с этим указом в Южно-Сахалинске было зарегистрировано ООО "Сахалин-1", единоличным исполнительным органом которого является АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

В соответствии с октябрьским указом президента РФ, "Сахалинморнефтегаз-Шельф" получает 11,5% в уставном капитале компании (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Доля иностранных участников (80%, из которых 30% у Exxon Mobil, 30% – у японской SODECO и 20% – у индийской ONGC - ИФ) при учреждении находятся на балансе самого ООО, и этим компаниям дан месяц, чтобы подтвердить согласие получить пропорциональные доли в новом операторе.

Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи – 11,3 млн тонн нефти.