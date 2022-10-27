ЕК предложила новые правила оборота огнестрельного оружия для граждан

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) выступила в четверг с предложением обновить правила ЕС в отношении импорта, экспорта и транзита огнестрельного оружия для гражданского использования.

"Преступники постоянно меняют способы контрабанды смертоносного оружия в Европейский союз. Нам нужно их опережать. Меры внутренней безопасности ЕС по сокращению незаконного использования и оборота огнестрельного оружия нужно основывать на хорошем сотрудничестве правоохранительных органов, хорошей разведке и прозрачных процедурах", - заявила член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон.

Она также указала на то, что данное предложение ЕК "упрощает правила для законных владельцев огнестрельного оружия и предприятий".

В опубликованном в Брюсселе коммюнике ЕК сообщается, что до 35 млн единиц огнестрельного оружия незаконно находится в руках гражданских лиц в ЕС, и около 630 тыс. - числятся в шенгенской информационной системе украденными или утерянными.

В ЕК считают, что обновленные правила облегчат легальную торговлю огнестрельным оружием гражданского назначения и снизят административную нагрузку на производителей, продавцов и пользователей огнестрельного оружия. Они "повысят безопасность и решат проблему незаконного оборота огнестрельного оружия, а также обеспечат скоординированный контроль и оценку рисков для улучшения отслеживаемости огнестрельного оружия".

Обновленные правила будут включать: "четкие и единые процедуры ввоза, вывоза и транзита огнестрельного оружия гражданского назначения, его основных компонентов, боеприпасов и сигнального оружия; (...) упрощенные процедуры ввоза и вывоза для охотников, стрелков-спортсменов или участников выставок (...) новую систему электронного лицензирования ЕС для производителей огнестрельного оружия и коммерсантов".

Кроме того, ЕК предлагает строгие технические стандарты для нелетального и сигнального оружия, представляющего собой устройства, предназначенные для стрельбы только холостыми патронами, слезоточивым газом или раздражающими веществами, что должно помочь избежать их переделки в смертоносное огнестрельное оружие.

Предусмотрены более строгие правила, регулирующие оборот компонентов огнестрельного оружия. Также предлагается учредить сертификат конечного пользователя огнестрельного оружия. Он должен удостоверять, что покупатель является конечным получателем товара и не планирует передавать его кому-либо еще.

Правила будут включать строгие проверки отказов в выдаче разрешений на импорт или экспорт, при которых национальные органы власти должны проверять, не было ли уже отказа в выдаче разрешения в другом государстве ЕС.

Теперь Европейский парламент и Совет ЕС должны изучить эти предложения. После одобрения проекта правил законодателями их будут напрямую применять на всей территории Евросоюза, сообщают в Брюсселе.