"НОВАТЭК" изучает возможность поставок СПГ во Вьетнам

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" изучает возможность поставки сжиженного природного газа во Вьетнам на существующие и новые электростанции, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

Он отметил, что проект, который компания собиралась реализовывать во Вьетнаме в партнерстве с Siemens и TotalEnergies, - "не знаю, когда он начнется".

"Есть там другой (проект - ИФ). И там в принципе потребитель - электростанция - строится, в 2024 году вводится. И там есть существующая в этом же регионе, я как раз с министром говорил, она потребляет около 1 млрд куб. м газа, а у PetroVietnam падает собственная добыча, так что можно было бы как раз добавлять туда (газ - ИФ). Весь вопрос в стоимости", - сказал Михельсон, отметив, что компания также изучает возможность строительства во Вьетнаме регазификационного терминала.