ЦБ отметил риск снижения инвестактивности компаний из-за неопределенности и санкций

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российские предприятия смогут поддержать производство, но из-за неопределенности и санкционных ограничений под ударом окажутся их инвестиционные программы, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

Он напомнил, что Банк России проводит опросы российских предприятий. "То, что я услышал от всех: никаких проблем с текущим выпуском не будет, все производство будет работать, будет поддерживаться, но практически везде под ударом инвестиционные планы", - сообщил Тремасов на конференции Cbonds "Корпоративное кредитование в России - 2022".

Инвестиции в основной капитал в РФ во II квартале 2022 года, по данным Росстата, выросли на 4,1% в годовом выражении после роста на 12,8% в I квартале. В целом за I полугодие 2022 года Росстат оценил рост инвестиций в основной капитал в 7,8% по сравнению с I полугодием 2021 г.

"Мы видели, что в первом полугодии динамика инвестиций в основной капитал была достаточно высокой. В первом квартале просто высокие цифры, во втором квартале немного пошло вниз, но все равно показатели инвестиционной активности оставались высокими. Далее есть большие риски, что все-таки мы увидим серьезное снижение инвестиционной активности, связанное как с увеличением неопределенности в экономике, так и с эффектами санкций - ограничением доступа к технологическому развитию", - отметил глава департамента ЦБ.

Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение инвестиций в основной капитал в 2022 году в пределах 2%, в 2023 году небольшой минус с переходом к росту с 2024 года.

Тремасов также привел ответы руководства предприятий на вопрос, как им удается поддерживать производство в текущих условиях. "Практически все предприятия обрабатывающей промышленности - это 100% европейские линии", - заявил глава департамента ЦБ.

"Три пути"

"Я посетил десяток предприятий, но везде ответы одинаковые: три пути, три механизма поддержания стабильности выпуска", - отметил Тремасов.

"Во-первых, это местные кулибины. Особенно если линии были установлены пять лет назад, то сотрудники, инженеры уже разобрались с тем, как это работает, и своими силами способны поддерживать производство на плаву", - сказал глава департамента ЦБ.

Второй механизм связан с параллельным импортом, добавил он.

"Третий момент, важнейший момент, какие-то вещи стали заказывать, искать внутренних поставщиков", - подчеркнул Тремасов.