ЦБ допустил рост инфляции в 2022 году из-за повышения тарифов ЖКХ в декабре

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Декабрьская индексация тарифов ЖКХ в РФ может добавить инфляции по итогам 2022 года с учетом косвенных эффектов 1,1 процентного пункта (п.п.), говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Прямое влияние этого фактора на инфляцию 2022 года аналитики Банка России оценивают в 0,6 п.п.

"В конце года ожидается дополнительное ускорение роста цен из-за индексации тарифов на коммунальные услуги. Прямые и косвенные эффекты этого повышения добавят 0,6 п.п. (до 1,1 п.п. включая косвенные эффекты) к инфляции по итогам 2022 года, но вычтут 0,5 п.п. из роста цен в 2023 году", - говорится в бюллетене.

Повышение регулируемых тарифов будет транслироваться в динамику потребительских цен косвенно, через увеличение издержек производителей, отмечают аналитики ЦБ. По их оценкам, изменение регулируемых тарифов на 1% приводит к совокупному изменению цен на 0,06 п.п. (при этом большая часть роста приходится на тот месяц, когда происходит индексация тарифов).

Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее оценил влияние декабрьского повышения тарифов на годовую инфляцию в стране в 0,5 п.п. "Этот эффект порядка половины процентного пункта добавит", - сказал он в конце сентября.

Базовый прогноз ЦБ предусматривает годовую инфляцию по итогам 2022 года на уровне 11-13%, в 2023 году - 5-7% и ее выход на цель "вблизи 4%" по итогам 2024 года.

Банк России представит обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз по итогам опорного заседания совета директоров 28 октября.

Правительство в сентябре решило перенести индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, отмечало Минэкономразвития. Следующая индексация тарифов ЖКХ запланирована через полтора года - с 1 июля 2024 года.