Обновленный прогноз Банка России по основным макроэкономическим показателям. Таблицы
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал обновленный прогноз основных макроэкономических показателей.
Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 28 октября, и предыдущий прогноз, опубликованный 22 июля (показатели приведены в скобках):
|2022
|2023
|2024
|2025
|Цена нефти марки Urals, средняя за год, $/баррель
|78 (80)
|70 (70)
|60 (60)
|55 (55)
|Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года
|12,0-13,0 (12,0-15,0)
|5,0-7,0 (5,0-7,0)
|4,1-4,8 (4,0)
|4,0 (4,0)
|Ключевая ставка в среднем за год, % годовых
|10,6 (10,5-10,8)
|6,5-8,5 (6,5-8,5)
|6,0-7,0 (6,0-7,0)
|5,0-6,0 (5,0-6,0)
|ВВП
|(-3,5)-(-3,0) ((-6,0)-(-4,0))
|(-4,0)-(-1,0) ((-4,0)-(-1,0))
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|Денежная масса в национальном определении
|23-26 (12-17)
|10-15 (11-16)
|9-14 (8-13)
|6-11 (5-10)
|Требования банков к экономике
|9-12 (5-10)
|8-13 (8-13)
|9-14 (9-14)
|8-13 (8-13)
Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долл. США) в базовом сценарии Банка России:
|2022
|2023
|2024
|2025
|СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
|253 (243)
|123 (125)
|53 (50)
|15 (15)
|Товары и услуги
|305 (277)
|175 (161)
|105 (87)
|68 (56)
|Экспорт
|631 (593)
|515 (499)
|464 (466)
|431 (417)
|Импорт
|326 (316)
|340 (338)
|359 (359)
|363 (361)
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-51 (-33)
|-52 (-36)
|-53 (-38)
|-54 (-41)
|САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
|253 (243)
|123 (125)
|53 (50)
|15 (15)
|ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ (включая изменение резервов)
|250 (236)
|123 (125)
|53 (50)
|15 (15)
|Чистый отток капитала частного сектора
|-251 (246)
|-124 (-125)
|-54 (-50)
|-16 (-15)