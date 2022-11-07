Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые с 22 сентября

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру в понедельник превысил рубеж 2200 пунктов впервые с 22 сентября на фоне улучшения настроений на внешних фондовых площадках в ожидании ослабления ковид-ограничений в Китае и в преддверии парламентских выборов в США.

К 17:03 индекс МосБиржи составил 2200,31 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1133,65 пункта (+3,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,5%.

В лидерах роста выступают акции "ММК" (+5,5%), "Роснефти" (+5,1%), Сбербанка (+4% и +4,2% "префы"), "Северстали" (+4%), "Интер РАО" (+3,9%), "НЛМК" (+3,8%), АФК "Система" (+3,7%), ПАО "Полюс" (+3,2%), "Норникеля" (+2,9%).

К 16:40 доллар дешевел на 91 копейку, до 61,19 рубля.