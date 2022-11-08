Квартальная чистая прибыль Coty увеличилась на 22%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Coty Inc. в первом квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль на 22%, при этом выручка компании превзошла ожидания.

Чистая прибыль Coty в июле-сентябре 2022 года составила $125,3 млн, или 15 центов в расчете на акцию, по сравнению со $103 млн, или 13 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль выросла до 11 центов с 8 центов на акцию.

Выручка поднялась на 1,3% и достигла $1,39 млрд. При этом компания отметила существенное негативное влияние на показатель неблагоприятного изменения курсов обмена валют.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 12 центов на акцию при выручке в $1,37 млрд.

Сопоставимые продажи Coty в минувшем квартале повысились на 9%, что оказалось выше прогноза компании, который она дала в конце сентября. При этом негативное влияние из-за ухода компании из России оценивается почти в 200 базисных пунктов, отмечается в отчетности.

Coty по-прежнему предполагает рост сопоставимых продажи по итогам 2023 фингода в диапазоне 6-8%. Негативное влияние на выручку выхода из российского бизнеса, как ожидается, составит около 2%.

С начала 2022 года капитализация компании сократилась на 33,5% (до $5,9 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за это время потерял 20%.

Coty производит и продает косметику, средства ухода за телом и парфюмерию под брендами CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu.