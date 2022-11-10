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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Минтранс ждет роста EBITDA РЖД в 2023 году на 27%, до 637 млрд рублей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс ожидает, что в 2023 году EBITDA ОАО "РЖД" вырастет на 27% по сравнению с показателем, который ожидается по итогам 2022 года, заявил на заседании правительства руководитель министерства Виталий Савельев.

"Расходы компании (РЖД - ИФ) составят в 2023 году 2,15 трлн рублей. ФАС России на основании проведенного анализа в рамках компетенции подтверждает обоснованность указанных затрат. При этом в финансовом плане учтена программа мероприятий, направленная на повышение эффективности деятельности компании - в 2023 году эффект прогнозируется на уровне более 47 млрд рублей. Показатель EBITDA в 2023 году прогнозируется на уровне 637 млрд рублей, это более чем на 27% выше уровня текущего года. Эти параметры позволят сформировать источники финансирования инвестиционной программы в полном объеме на уровне 1 074 млрд рублей в 2023 году, что выше объема 2022 года практически на треть", - заявил министр.

Савельев также перечислил основные направления инвестиций в следующем году. По его словам, 440 млрд рублей, или более 40% от объема инвестпрограммы, предусмотрено на реализацию проектов комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, из них на развитие II этапа Восточного полигона будет выделено 250 млрд рублей. "Целевой показатель 2023 года по провозной способности в размере 173 млн тонн будет выполнен в полном объеме", - заверил он.

На проекты обновления железнодорожной инфраструктуры в 2023 году предусмотрено 350 млрд рублей, из которых 160 млрд рублей будут направлены на ремонт более 4,8 тыс. км пути. Средства на программу закупки подвижного состава увеличены в 1,5 раза относительно ранее утвержденных параметров и составят более 202 млрд рублей, за счет которых будет поставлено более 600 локомотивов и 330 вагонов электропоездов.

"Еще 15 млрд рублей - это взнос в уставный капитал "Федеральной пассажирской компании" на приобретение 225 пассажирских вагонов", - добавил Савельев.

В октябре совет директоров РЖД утвердил скорректированную инвестпрограмму компании на 2022 год в объеме 847 млрд рублей.

РЖД Минтранс Виталий Савельев ФПК ФАС Восточный полигон
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