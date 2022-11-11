Дефицит бюджета США в октябре сократился почти вдвое

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в октябре составил $87,798 млрд, что почти вдвое меньше показателя за тот же месяц прошлого года ($165,055 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета увеличились на 12,2% и достигли $318,576 млрд против $283,927 млрд годом ранее.

Расходы упали на 9,5% - до $406,374 млрд по сравнению с $448,983 млрд. Между тем процентные выплаты по госдолгу выросли до $47,6 млрд с $18,9 млрд в октябре прошлого года.

С учетом календарного фактора (1 октября выпало на нерабочий день, что привело к смещению ряда платежей) дефицит составил $149 млрд против $157 млрд годом ранее.

Октябрь является первым месяцем финансового года в США.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2022 финансового года, который завершился 30 сентября, сократилось вдвое и составило $1,375 трлн.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован по итогам 2020 фингода. Профицит бюджета последний раз фиксировался в 2001 фингоду.