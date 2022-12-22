Просьбу разрешить Shell продать долю в Салыме суд рассмотрит в закрытом режиме

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "дочек" "Газпром нефти" и рассмотрит в закрытом режиме о отмене запрета компании Shell продавать долю в операторе Салымского проекта - ООО "Салым Петролеум Девелопмент" (на паритетных началах принадлежит "Газпром нефти" и Shell).

Как сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда, ходатайство о закрытом рассмотрении дела подали ООО "ГПН-Салымские проекты" и ООО "ГПН-Ближневосточные проекты".

В середине декабря ООО "ГПН-Салымские проекты" попросило подмосковный арбитраж разрешить "Shell Salym Development B.V. распоряжаться 50% доли в уставном капитале ООО "Салым Петролеум Девелопмент" и совершать сделки и действия по ее отчуждению в пользу ООО "ГПН-Ближневосточные проекты".

В августе Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление "ГПН - Салымские проекты" о переводе в российскую юрисдикцию зарегистрированного в Нидерландах совместного предприятия с Shell - Salym Petroleum Development N.V. (SPD). Суд постановил преобразовать SPD в российский филиал - ООО "Салым Петролеум Девелопмент", совладельцами которого в равных долях станут действующие акционеры SPD - ООО "ГПН - Салымские проекты" и Shell Salym Development B.V.

Суд также приостановил до конца 2023 года права компании Shell Salym Development B.V., связанные с участием в ООО "Салым Петролеум Девелопмент" - в том числе право требовать выкупа своей доли и право по распоряжению ей.

В сентябре филиал нидерландского СП "Газпром нефти" и Shell был зарегистрирован в России как ООО "Салым Петролеум Девелопмент".

Салым - крупный добычной и геологоразведочный проект в ХМАО, на паритетных началах принадлежащий "Газпром нефти" и Shell. СП занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2). Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2, утвержденные Государственной комиссией по запасам России, составляют 140 млн тонн.

Ранее Shell plc объявила о своем намерении поэтапно выйти из всех российских углеводородных проектов, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ).