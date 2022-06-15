Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Дума приняла во II чтении законопроект о запрете разработки недр для иностранных компаний

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям. Для продолжения работы они должны будут создать юридические лица в РФ и передавать им права пользования участками недр.

Поправки были внесены депутатами ко второму чтению законопроекта (N33098-8).

Согласно действующему законодательству, пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, иностранные граждане и юридические лица. При этом пользователями участков недр федерального значения (исключение - континентальный шельф и СРП, для которого прописываются отдельные условия) могут быть компании, зарегистрированные в РФ. Принятые во втором чтении поправки предполагают, что пользователями недр могут быть юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, и индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами РФ.

Не позднее 30 дней со дня вступления в силу закона Роснедра уведомляют иностранные юридические лица о необходимости перехода права пользования участком недр к созданному в соответствии с законодательством РФ юридическому лицу. В течение 90 дней со дня направления уведомления пользователь недр, являющийся иностранным юридическим лицом, обязан создать в соответствии с законодательством РФ юридическое лицо для продолжения деятельности на предоставленном в пользование участке недр.

Кроме того, в рамках первого чтения данный законопроект предоставлял ОАО "Российские железные дороги" без аукциона право пользования участками недр местного значения при добыче общераспространенных полезных ископаемых (песок, галька, щебень) для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Принятые поправки убирают упоминание о Транссибе и прописывают, что пользователями данных участков недр без аукциона могут быть субъекты естественной монополии в области ж/д транспорта, либо компании, с которыми монополия заключила контракт на ведение работ по строительству объектов инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования. Перечень таких объектов утвердит правительство. Уточняется, что общераспространённые полезные ископаемые могут использоваться только для проведения строительных работ по инфраструктуре ж/д транспорта.

В третьем чтении законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 21 июня.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Kinross продал российские активы структурам Свиблова за $340 млн

Экспортная пошлина на нефть с июля повысится на $10,4, до $55,2 за тонну

ПМЭФ-2022

Филипп Киркоров построит ТРК "Звезда" в Ленобласти за 1,7 млрд рублей

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Рубль волатилен к доллару и евро на старте торгов на фоне разнонаправленных сигналов

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

Цена нефти Brent немного подросла после падения накануне

Siemens Energy объяснила проблему с оборудованием для "Северного потока" санкциями Канады

ЦБ РФ счел недопустимым введение банками комиссий по валютным счетам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });