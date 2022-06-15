Дума приняла во II чтении законопроект о запрете разработки недр для иностранных компаний

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям. Для продолжения работы они должны будут создать юридические лица в РФ и передавать им права пользования участками недр.

Поправки были внесены депутатами ко второму чтению законопроекта (N33098-8).

Согласно действующему законодательству, пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, иностранные граждане и юридические лица. При этом пользователями участков недр федерального значения (исключение - континентальный шельф и СРП, для которого прописываются отдельные условия) могут быть компании, зарегистрированные в РФ. Принятые во втором чтении поправки предполагают, что пользователями недр могут быть юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, и индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами РФ.

Не позднее 30 дней со дня вступления в силу закона Роснедра уведомляют иностранные юридические лица о необходимости перехода права пользования участком недр к созданному в соответствии с законодательством РФ юридическому лицу. В течение 90 дней со дня направления уведомления пользователь недр, являющийся иностранным юридическим лицом, обязан создать в соответствии с законодательством РФ юридическое лицо для продолжения деятельности на предоставленном в пользование участке недр.

Кроме того, в рамках первого чтения данный законопроект предоставлял ОАО "Российские железные дороги" без аукциона право пользования участками недр местного значения при добыче общераспространенных полезных ископаемых (песок, галька, щебень) для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Принятые поправки убирают упоминание о Транссибе и прописывают, что пользователями данных участков недр без аукциона могут быть субъекты естественной монополии в области ж/д транспорта, либо компании, с которыми монополия заключила контракт на ведение работ по строительству объектов инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования. Перечень таких объектов утвердит правительство. Уточняется, что общераспространённые полезные ископаемые могут использоваться только для проведения строительных работ по инфраструктуре ж/д транспорта.

В третьем чтении законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 21 июня.