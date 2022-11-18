Доля валютных депозитов физлиц в сентябре упала до нового исторического минимума

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Доля валютных депозитов физлиц снизилась с 12,1% в августе до 10,5% по итогам сентября, в очередной раз в этом году обновив исторический минимум. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".

Усилившийся отток валютных сбережений из банков составил в сентябре около $7 млрд. Чтобы замедлить сокращение валютного фондирования, банки в том числе смягчали условия ведения валютных счетов – уменьшили комиссии и увеличили остатки, с которых начисляются комиссии, отмечает ЦБ.

В октябре, по предварительным оценкам, снятие физическими лицами сбережений из банков замедлилось. "Рублевые сбережения будут поддерживать повысившиеся ставки по депозитам, однако динамика также будет зависеть от специфики сберегательного поведения. Отток с валютных депозитов, вероятно, будет продолжаться в условиях сохранения рисков по "недружественным" валютам", - говорится в докладе.

При этом, как отмечает ЦБ, в сентябре наметилась тенденция к развитию сегмента депозитов физических лиц в юанях.