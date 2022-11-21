Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за миром и нефтью

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за мировыми фондовыми площадками и обвалившейся нефтью (Brent упала ниже $83 за баррель) из-за опасений относительно дальнейшего роста процентных ставок в мире и возможного наращивания добычи нефти странами ОПЕК; индекс МосБиржи опустился ниже 2170 пунктов, обновив минимум на закрытие с 3 ноября.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2166,31 пункта (-1,8%), индекс РТС - 1122,29 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,5%.

Доллар к 18:50 вырос до 60,82 рубля (+0,42 рубля).

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