ЦБ РФ не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки по ставке 7% на следующий год, так как это была антикризисная мера, опрашивает банки о последствиях ее отмены, заявила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Как антикризисная мера эта программа сработала, в этих целях в ней потребности нет, поэтому сохранять ее в неизменном виде потребности тоже нет. На рынке есть определенные дисбалансы, в том числе возникшие из-за этой ипотеки, поэтому ситуация требует определенной коррекции. Какими инструментами, это отдельный вопрос", - сказала она.

"Что будет, если эту ипотеку отменить? Мы сейчас проводим опрос банков, он еще не завершен, поэтому сейчас преждевременно комментировать, потому что мы не получили результаты и не проанализировали их", - добавила Юдаева.

По мнению директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, в 2023 году спрос может перераспределиться в другие ипотечные программы.

"Всегда, и на практике это было, когда корректировались или заканчивались программы, спрос перераспределяется в другие каналы. Это и семейная ипотека", - указал он.

Он заявил, что сейчас рассматривается вариант расширения программы семейной ипотеки, это более адресный инструмент поддержки.

"Будет распределение в те программы, которые не льготные, и вполне возможно, что рыночные программы станут более привлекательными, потому что у банков будет больше стимула их развивать", - отметила в свою очередь Юдаева.

Минфин заявлял, что также не видит необходимости в продлении программы. "Мы исходим из того, что эта программа будет закончена 31 декабря", - говорил в ноябре замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Льготная программа ипотеки работает с 2019 года. За время ее действия выдано 764,1 тыс. кредитов на сумму 2,256 трлн рублей. Всего кредитным и иным организациям, предоставляющим льготные кредиты, выплачены возмещения на сумму 59,4 млрд рублей, из них в 2021 году - 23,3 млрд рублей.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей.

Правительство вслед за резким ростом ключевой ставки до 20% в марте повысило ставку в рамках программы льготной ипотеки - с 7% до 12%. После того, как ЦБ начал снижать ключевую ставку, была снижена и ставка по льготной ипотеке, до 9%. Кроме того, программа, срок которой истекал 1 июля 2022 года, была продлена до конца этого года. В июне президент РФ Владимир Путин предложил ещё раз снизить ставку по программе льготной ипотеки - с 9% до 7%.