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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Индекс деловой активности в производственном секторе США упал ниже 50 п. впервые с мая 2020 г.

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре упал до 49 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Оно опустилось ниже этой отметки впервые с мая 2020 года.

Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали снижения индекса до 49,8 пункта.

Подындекс новых заказов опустился в ноябре до 47,2 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее, индикатор занятости - до 48,4 пункта с 50 пунктов, производства - до 51,5 пункта с 52,3 пункта.

Подындекс цен производителей снизился до 43 пунктов с 46,6 пункта.

Рост активности зафиксирован в 6 производственных отраслях, снижение - в 12.

США
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