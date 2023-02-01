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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Индекс деловой активности в производственном секторе США в январе упал до 47,4 пункта

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) понизился до 47,4 пункта с 48,4 пункта в декабре, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Индекс опустился по итогам пятого месяца подряд и обновил минимум с мая 2020 года. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали снижения индекса до 48 пунктов.

Подындекс новых заказов упал в январе до 42,5 пункта с 45,1 пункта месяцем ранее, производства - до 48 пункта с 48,6 пункта. Индикатор занятости остается выше 50 пунктов: он потерял всего 0,2 пункта и составил 50,6 пункта.

Тем временем подындекс цен производителей подскочил на 5,1 пункта, до 44,5 пункта.

"Промышленный сектор в США снова сократился, а индекс ISM Manufacturing опустился до минимума с начала восстановления после пандемии коронавируса. Мы отмечаем снижение объема новых заказов по сравнению с показателями предыдущих девяти месяцев, и январское значение общего индекса отражает замедление компаниями производства, чтобы привести его в соответствие со спросом в первой половине 2023 года и подготовиться к росту во втором полугодии", - отметил председатель ISM Тимоти Фьоре.

ISM Manufacturing США Тимоти Фьоре ISM
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