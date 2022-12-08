Цены на подсолнечник в РФ в ноябре выросли на 14%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Цены на подсолнечник в ноябре в европейской части РФ выросли на 14%, сообщается в ценовом мониторинге "СовЭкона".

На конец ноября средняя цена составила 23 875 рублей за тонну (без НДС). Основная причина укрепления котировок – резкое ухудшение видов на новый урожай, поясняют эксперты.

По их данным, разворот рынка в ноябре произошел после падения в течение многих предыдущих месяцев. "С марта котировки обвалились на 60%, до 20 975 рублей за тонну на начало ноября. Падение было связано с рекордными запасами подсолнечника в стране и укреплением рубля", - говорится в сообщении.

В ноябре "СовЭкон" снизил прогноз нового урожая подсолнечника на 0,9 млн тонн, до 16,1 млн тонн в связи с низкими темпами уборки. Из-за необычайно дождливой осени уборка поздних культур существенно затянулась. По данным экспертов, доля убранных площадей на начало декабря составляла 75% против 90-95% в предыдущие годы. В последний раз настолько медленная уборка подсолнечника наблюдалась в 2017 году и привела к потерям 15% урожая, напоминается в сообщении.

По прогнозам аналитиков, уборка значительной части урожая затянется на месяцы и может закончиться лишь после зимы. Это приведет к серьезному снижению урожайности и высоким потерям, не исключают они.

Эксперты предполагают, что в краткосрочной перспективе цены продолжат расти на фоне высокой конкуренции маслозаводов и сохранения высокой маржи в секторе.

За последнее время прогнозы по сбору подсолнечника снизили и другие эксперты. Так, по оценке руководителя отдела анализа сырьевых рынков ГК "Русагро" Владимира Жилина, урожай может составить 16 млн тонн. Его первые оценки потенциала сбора превышали 17 млн тонн. Прогноз директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько составляет 16,3 млн тонн. При этом он не исключает, что эта оценка может снизиться до 16 млн тонн.

Тем не менее даже такой урожай станет рекордным. Предыдущий рекорд был достигнут в 2021 году – 15,7 млн тонн.