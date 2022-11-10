Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре вырос в 2,3 раза

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2022 года составило $215,4 млрд, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($92 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, определяющую роль в динамике текущего счета платежного баланса сыграло увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объема экспорта товаров при снижении стоимости товарного импорта по отношению к показателю предыдущего года.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первые десять месяцев 2022 года увеличилось в 2 раза, до $257,1 млрд по сравнению со $125,6 млрд за аналогичный период 2021 года.

Совокупный дефицит первичных и вторичных доходов вырос, в том числе, за счет снижения полученных инвестиционных доходов и текущих трансфертов.

Положительное сальдо финансового счета платежного баланса было сформировано ростом иностранных финансовых активов экономики и практически соразмерным снижением обязательств перед нерезидентами.

Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе-октябре 2022 года увеличилось до $41,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда оно составило $33,6 млрд.

ЦБ РФ уточнил оценку платежного баланса за III квартал 2022 года в связи с получением отчетных данных по ряду статей платежного баланса. С учетом этих изменений в январе-сентябре 2022 года профицит текущего счета составил $197,7 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $237,8 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $40,1 млрд.

Следовательно, в октябре профицит текущего счета мог составить $17,7 млрд, профицит торговли товарами и услугами - $19,3 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - увеличиться на $1,6 млрд.

Согласно обновленному в октябре базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год, при среднегодовой цене нефти $80 за баррель профицит текущего счета ожидается в размере $253 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $305 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $51 млрд.