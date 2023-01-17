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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в 2022 г. вырос в 1,9 раза, до рекорда

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2022 году увеличилось, по предварительной оценке, в 1,9 раза, до рекордных $227,4 млрд по сравнению с 2021 годом ($122,3 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней торговли товарами и услугами РФ в 2022 году вырос в 1,7 раза, до $282,3 млрд со $170,1 млрд за 2021 год. Этот показатель также второй год подряд обновил исторический максимум.

Оценочно в четвертом квартале 2022 года профицит текущего счета снизился до $31,4 млрд по сравнению с $48,0 млрд в третьем квартале, $78,5 млрд во втором и $69,5 млрд в первом квартале.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, увеличение профицита счета текущих операций связано с существенным расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объема поставок, обусловленного повышением мировых цен на основные товары российского экспорта.

Объем импорта товаров и услуг в целом за 2022 год сократился, при этом наблюдавшееся в первой половине года снижение импорта относительно соответствующего показателя предыдущего года сменилось постепенным его восстановлением.

Объем российского экспорта товарами и услугами в 2022 году составил $628,1 млрд, что на 14% больше объема экспорта в 2021 году ($550,0 млрд). Таким образом, в прошлом году был превышен его прежний абсолютный максимум 2013 года ($592,0 млрд).

Объем импорта в 2022 году снизился по сравнению с показателем 2021 года на 9% - до $345,8 млрд с $379,9 млрд.

В четвертом квартале 2022 года внешнеторговый профицит оценивается в размере $45,9 млрд после $65,6 млрд в третьем квартале, $91,8 млрд во втором и $79,1 млрд в первом.

Это произошло в результате снижения экспорта в четвертом квартале до $144,7 млрд после $152,0 млрд в третьем квартале, $163,2 млрд - во втором, в первом он составил $168,2 млрд.

Импорт в четвертом квартале увеличился до $98,9 млрд по сравнению с показателем третьего квартала ($86,5 млрд), второго квартала ($71,4 млрд) и первого квартала ($89,1 млрд), говорится в информации ЦБ.

ЦБ РФ
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