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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Президент ждет роста годового экспорта российского зерна до 50 млн т

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Россия до конца текущего года готова экспортировать еще 4-5 млн тонн зерна, по итогам сельхозгода экспорт может быть доведен до 50 млн тонн, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Только за последние пять месяцев РФ экспортировала около 22 млн тонн зерна преимущественно в страны Азии и Африки. До конца текущего года готовы поставить еще 4-5 млн тонн зерна, а к концу сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023 года, с учетом рекордного урожая, мы сможем довести общий объем поставок на экспорт до 50 млн тонн", - сказал он.

По его словам, Россия сейчас является одним из крупнейших поставщиков на глобальный рынок зерна, растительных масел и удобрений.

"При этом безусловным приоритетом является обеспечение внутренних потребностей и добросовестное исполнение обязательств по внешним контрактам", - подчеркнул глава государства.

По данным Минсельхоза, к настоящему времени сбор зерна в стране в бункерном весе составил 159 млн тонн, в чистом весе он может быть около 150 млн тонн. Это исторический рекорд после 2017 года, когда было собрано 135,5 млн тонн зерна. В 2021 году урожай составил 121,4 млн тонн.

Владимир Путин Минсельхоз
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