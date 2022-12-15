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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Apple возглавила рейтинг самых влиятельных брендов мира

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. заняла первое место в рейтинге 500 самых влиятельных брендов в мире по версии исследовательской компании World Brand Lab (WBL).

Прошлогодний лидер Google опустился на третье место. Второе заняла Microsoft Corp.

В десятке наиболее влиятельных брендов мира восемь мест занимают американские компании, в том числеAmazon.com Inc., Walmart Inc., McDonald's Corp., Coca-Cola Co. и Tesla. Исключением стали два автопроизводителя: японская Toyota Corp. и немецкая Mercedes-Benz (принадлежит Daimler).

Всего в рейтинге представлены 33 страны. Лидируют, с огромным отрывом, бренды из США (198 из 500), в топ-5 вошли также Франция, Япония, Китай и Великобритания. Германия, Швейцария и Италия представлены в списке более чем 10 брендами.

Средний возраст брендов из рейтинга составляет 98,2 года, говорится в пресс-релизе WBL. При этом 222 бренда существуют уже больше сотни лет, а рекордсменом стал французский производитель стройматериалов Saint-Gobain, основанный в 1665 году. Свой 300-летний юбилей также отметили страховая компания Aviva и алкогольный бренд Moutai.

World Brand Lab составляет рейтинг наиболее влиятельных брендов мира с 2003 года, отслеживая свыше 80 тысяч брендов из 60 стран.

World Brand Lab США Apple Microsoft Google Франция Япония Saint-Gobain
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