Рубль умеренно снизился относительно доллара и юаня на фоне санкционного давления

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и юань умеренно растут на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль продолжает снижение на фоне санкционного давления, а также негативной динамики на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 68,1 руб./$1 (+38 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,75 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 6,7 коп. - до 9,724 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на рубль оказывают давление как активно обсуждаемые антироссийские санкции, так и отрицательная динамика мировых рынков капитала.

В понедельник вечером страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час. "Потолок", как предполагается, будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Под "потолком" имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции. По данным Совета ЕС, механизм начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

В свою очередь министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что ответ России на введение Европой "потолка" цен газ после анализа ситуации будет аналогичным ответу на "потолок" цен на нефть. "Посмотрим все условия, которые связаны с принятием такого решения, и примем (свое) решение. Потому что нужно просчитать все условия, как по нефти. Думаю, что будет какое-то решение, как и по нефти", - сказал Шульгинов.

Кроме того, в пятницу был утвержден девятый пакет антироссийских санкций, предполагающий, в том числе, ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, а также запрет на экспорт в РФ товаров космической промышленности и беспилотников. Помимо этого, санкции предусматривают экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые могут иметь отношении к российскому оборонному сектору.

Также нацвалюта реагирует на поведение мировых рынков капитала. В частности, американские фондовые индексы снизились в понедельник, завершив в минусе четвертую сессию подряд из-за тревог по поводу глобальной рецессии.

Инвесторов все больше заботят перспективы спада в мировой экономике, который представляется почти неизбежным, пишет MarketWatch. К этому ведет политика центробанков мира, направленная на увеличение процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник также снижаются: японский Nikkei 225 теряет 2,09%, южнокорейский Kospi снижается на 0,57%, китайский CSI300 - на 1,15%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,31%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,73%.

Цены на нефть подрастают на новостях о намерениях Китая увеличить спрос на топливо. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,14 за баррель, что на 0,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,68 за баррель, что на 0,65% выше итогового значения предыдущей сессии.