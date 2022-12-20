Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Подсолнечник в России подорожал до максимума с августа

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цены на подсолнечник в РФ к середине декабря выросли до 25 075 рублей за тонну (без учета НДС), сообщается в ценовом мониторинге "СовЭкона".

Котировки укрепились до максимального уровня с августа на фоне высокого спроса переработчиков и низких запасов, поясняется в сообщении. В октябре производство масла составило 577 тыс. тонн, что незначительно ниже рекордных 579 тыс. тонн в марте 2019/2020 сельхозгода.

"Конкуренция переработчиков за сырье высока, поскольку его запасы находятся на сравнительно низком для осени уровне. На начало ноября в хранилищах сельхозпроизводителей насчитывалось 2,9 млн тонн подсолнечника против 3,2 млн годом ранее, - сообщается в мониторинге. - Пополнение запасов подсолнечника затягивается из-за рекордно медленной уборки. На начало декабря доля убранных площадей составила 75%. В последний раз настолько медленно подсолнечник убирали в 2017 году, что привело к потерям 15% урожая".

В то же время несколько крупных переработчиков начинают замедлять закупки подсолнечника. "Рост цен на него будет ограниченным, поскольку запасы производителей могут быть близки к полным в преддверии новогодних праздников", - говорится сообщении.

СовЭкон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золото подорожало до максимума за пять недель благодаря двум факторам

Золото подорожало до максимума за пять недель благодаря двум факторам

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы

Эксперт оценил в 20-25% долю нелегального алкоголя на российском рынке

Потери международных IT-компаний после ухода из РФ в 2022 г. оценили в 650-700 млрд руб.

Потери международных IT-компаний после ухода из РФ в 2022 г. оценили в 650-700 млрд руб.

Экспорт нефти по системе "Транснефти" за 11 месяцев вырос на 20%

В Великобритании представили первые банкноты с портретом Карла III

В Великобритании представили первые банкноты с портретом Карла III

Доллар преодолел 69 руб., евро поднялся выше 74 руб. впервые с 11 мая

Доллар преодолел 69 руб., евро поднялся выше 74 руб. впервые с 11 мая

Акции Disney с начала года упали на 45%

Эксперимент по онлайн-торговле вином в РФ могут распространить на маркетплейсы

Эксперимент по онлайн-торговле вином в РФ могут распространить на маркетплейсы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });