Подсолнечник в России подорожал до максимума с августа

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цены на подсолнечник в РФ к середине декабря выросли до 25 075 рублей за тонну (без учета НДС), сообщается в ценовом мониторинге "СовЭкона".

Котировки укрепились до максимального уровня с августа на фоне высокого спроса переработчиков и низких запасов, поясняется в сообщении. В октябре производство масла составило 577 тыс. тонн, что незначительно ниже рекордных 579 тыс. тонн в марте 2019/2020 сельхозгода.

"Конкуренция переработчиков за сырье высока, поскольку его запасы находятся на сравнительно низком для осени уровне. На начало ноября в хранилищах сельхозпроизводителей насчитывалось 2,9 млн тонн подсолнечника против 3,2 млн годом ранее, - сообщается в мониторинге. - Пополнение запасов подсолнечника затягивается из-за рекордно медленной уборки. На начало декабря доля убранных площадей составила 75%. В последний раз настолько медленно подсолнечник убирали в 2017 году, что привело к потерям 15% урожая".

В то же время несколько крупных переработчиков начинают замедлять закупки подсолнечника. "Рост цен на него будет ограниченным, поскольку запасы производителей могут быть близки к полным в преддверии новогодних праздников", - говорится сообщении.